Drei Personen bei Unfall in Klettergarten verletzt

Bei einem Unfall in einem Klettergarten am Plombergstein bei St. Gilgen am Wolfgangsee sind am Sonntag drei Personen zum Teil schwer verletzt worden. Eine 51-jährige Urlauberin aus London hatte ihren 18-jährigen Sohn gesichert, am Seilende aber keinen Knoten angebracht. Das Seil schlüpfte der Britin durch die Sicherung. Ihr Sohn stürzte darauf sechs bis sieben Meter ab.

Der junge Mann prallte in weiterer Folge gegen seine Mutter, die durch die Wucht des Zusammenstoßes auch selbst über das leicht abschüssige Gelände am Wandfuß geschleudert wurde. Dabei prallte die Frau gegen einen 11-jährigen Buben aus Oberösterreich.

Durch den Unfall dürften der 18-Jährige und seine Mutter schwerere Verletzungen davon getragen haben, der junge Oberösterreicher wurde leichter verletzt. Die beiden Männer wurden von der Rettung ins Krankenhaus gebracht, die Mutter mit dem Rettungshubschrauber nach Salzburg geflogen.