Explosion in Wohnhaus in Deutschland - Ein Toter

Nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Striegistal im deutschen Bundesland Sachsen mit einem Toten ermittelt die Kriminalpolizei. Anrainer riefen am Sonntag die Polizei, nachdem sie einen lauten Knall von einem benachbarten Grundstück gehört hatten, wie die Polizei am Abend mitteilte. In dem Wohnhaus entdeckten Rettungskräfte und Polizei Anzeichen einer Detonation und fanden eine Leiche.

Ebenfalls im Wohnhaus befunden habe sich ein leichtverletzter 21-Jähriger, der vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden sei. Weitere Details lagen zunächst nicht vor. Die Ermittlungen waren am Abend noch nicht abgeschlossen.