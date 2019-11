Tote und Verletzte nach Bombenexplosion in Afghanistan

Bei der Explosion einer am Straßenrand versteckten Bombe sind in Afghanistan mindestens acht Mitglieder einer Familie in den Tod gerissen worden. Sechs weitere wurden verletzt, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Unter den Toten seien zwei Kinder und vier Frauen.

Der Wagen der Familie war demnach unweit der Provinzhauptstadt Puli Khumri der nördlichen Provinz Baghlan auf den Sprengsatz aufgefahren. Die selbstgebauten Bomben werden oft von Taliban-Kämpfern gelegt, um Truppenbewegungen der afghanischen Sicherheitskräfte anzugreifen oder zu behindern.

Zuletzt hatte die Zahl der verwundeten und getöteten Zivilisten im Afghanistan-Konflikt einen neuen Höchststand erreicht. Zwischen Juli und September dokumentierte die UN-Mission in Afghanistan mit fast 1.200 Getöteten und mehr als 3.100 Verletzten die höchste Zahl ziviler Opfer innerhalb eines Quartals seit Beginn der systematischen Aufzeichnung durch die UN im Jahr 2009.