Wahl des neuen britischen Parlamentspräsidenten im Gange

Das Auswahlverfahren für das Amt des Unterhauspräsidenten ist am Montagabend in eine vierte Runde gegangen. Nach Ausscheiden von fünf Kandidaten um das Amt des „Speaker of the House of Commons“ standen sich die beiden Labour-Abgeordneten Lindsay Hoyle und Chris Bryant gegenüber. Mit einem Ergebnis wird erst nach 21.00 Uhr gerechnet. Den Vorsitz über das Prozedere führte Alterspräsident Ken Clarke.

Nach der zweiten Runde waren noch drei der ursprünglich sieben Kandidaten im Rennen um die Nachfolge von John Bercow als „Speaker of the House of Commons“. Bisher konnte jedoch keiner der Kandidaten die notwendige Mehrheit der abgegeben 562 Stimmen erreichen.

Der Sieger wird traditionell von seinen Kollegen zum Stuhl des Speakers gezerrt - eine Tradition aus früheren Jahrhunderten, als der Unterhauspräsident nicht selten in der Auseinandersetzung mit der Krone auf dem Schafott landete.