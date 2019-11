Dritte NBA-Saisonniederlage für San Antonio

Für die San Antonio Spurs hat es am Dienstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) die zweite Niederlage hintereinander und die dritte im siebenten Saisonspiel gesetzt. Die Texaner mit Jakob Pöltl verloren bei den Atlanta Hawks 100:108. Der 24-jährige Center aus Wien verzeichnete je zwei Punkte, Rebounds und Steals in 14:09 Minuten Spielzeit.

Die Spurs schienen die Partie unter Kontrolle zu haben, lagen sie nach drei Abschnitten doch mit 78:70 voran. Das Schlussviertel sollte jedoch noch die Wende bringen. In den letzten zwölf Minuten gingen die Texaner in der Olympiastadt von 1996 mit 22:38 unter.

Erfolgreichste Werfer bei San Antonio waren DeMar DeRozan (22) und Bryn Forbes (17). Die Gastgeber aus Georgia wurden von Trae Young (29) angeführt. Auf die Spurs warten jetzt drei Heimspiele hintereinander. Am Donnerstag ist Oklahoma City Thunder im AT&T Center zu Gast.

Superstar LeBron James hatte mit einem Triple-Double (30 Punkte, 10 Rebounds, 11 Assists) großen Anteil am 118:112-Erfolg der Los Angeles Lakers bei den Chicago Bulls. Die Lakers waren in der zweiten Hälfte schon 19 Punkte zurückgelegen, drehten das Match aber mit dem Score von 38:19 im Schlussviertel und feierten ihren sechsten Sieg in Serie.

Gesammelte NBA-Ergebnisse vom Dienstag: Atlanta Hawks - San Antonio Spurs (je zwei Punkte, Rebounds und Steals von Jakob Pöltl in 14:09 Minuten) 108:100, Chicago Bulls - Los Angeles Lakers 112:118, Cleveland Cavaliers - Boston Celtics 113:119, Charlotte Hornets - Indiana Pacers 122:120 n.V., Oklahoma City Thunder - Orlando Magic 102:94, Denver Nuggets - Miami Heat 109:89.