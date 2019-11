Frankreichs Präsident Macron bescheinigt NATO den „Hirntod“

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat der NATO den „Hirntod“ bescheinigt. Es gebe „keinerlei Koordination bei strategischen Entscheidungen zwischen den USA und ihren NATO-Verbündeten“, sagte Macron in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der britischen Zeitschrift „The Economist“.

Zudem zeige das NATO-Land Türkei ein „unkoordiniertes, aggressives“ Vorgehen in einem Bereich, in dem die Sicherheitsinteressen aller berührt seien. Damit spielte er auf die türkische Militäroffensive gegen die Kurden in Nordsyrien an.

Die Äußerungen Macrons kommen wenige Wochen vor dem NATO-Gipfel Anfang Dezember in London. In diesem Jahr feiert das Bündnis den 70. Jahrestag seiner Gründung.