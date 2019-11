Überschwemmungen und Flutwarnungen nach Unwettern in England

Nach heftigen Regenfällen in der Mitte und im Norden Englands hat die britische Regierung mehr als 120 Flutwarnungen herausgegeben. An fünf Stellen entlang des Flusses Don in der Grafschaft South Yorkshire bestehe Lebensgefahr, teilte die zuständige Behörde am Freitag mit.

Betroffen war vor allem die Stadt Sheffield. Dutzende Menschen mussten die Nacht in einem Einkaufszentrum verbringen, weil die umliegenden Straßen überflutet waren. Stellenweise fiel innerhalb eines Tages so viel Regen wie sonst in einem Monat, wie die Umweltagentur mitteilte.

Nach einer Schlammlawine evakuierten Rettungskräfte in Mansfield in der Grafschaft Nottinghamshire 35 Gebäude, auch in anderen Orten mussten Menschen ihre Häuser verlassen. Wegen Überschwemmungen wurde teilweise der Bahnverkehr eingestellt.