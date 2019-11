St. Pölten überträgt Entscheidung über Kulturhauptstadt 2024

einen Livestream.

Der Ort der Live-Übertragung sei nicht zufällig gewählt, ließ Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) am Freitag in einer Aussendung wissen. Denn „im Sitzungssaal des Gemeinderates im Rathaus wurden alle Beschlüsse in Zusammenhang mit unserer Bewerbung gemeinsam mit dem Land Niederösterreich als Kulturhauptstadt Europas 2024 einstimmig gefasst“, erklärte Stadler. Die Kulturhauptstadt-Jury wird am Samstag zu Besuch in St. Pölten sein. Am Dienstag werden der Bürgermeister, das Bewerbungsteam von „St. Pölten 2024“ und Vertreter von Stadt und Land persönlich in Wien anwesend sein.