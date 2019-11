Schwab auch nach zweiter Runde in Antalya Spitze

Nach einem Birdie am letzten Loch hat der Steirer Matthias Schwab zur Halbzeit des ersten Finalturniers der Golf-Europa-Tour die alleinige Führung inne. Der 24-Jährige ließ einer 65er-Runde in Antalya am Freitag eine mit 67 Schlägen (5 unter Par) folgen und liegt bei dem 7-Millionen-Dollar-Turnier zur Halbzeit mit einem Schlag Vorsprung auf ein Quartett weiterhin an der Spitze.

Bernd Wiesberger, der Spitzenreiter der Europa-Tour-Saisonwertung, rutschte nach einer Par-Runde mit dem Gesamtscore von eins unter Par an die 62. Stelle ab.