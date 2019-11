Schwimmerin Marlene Kahler hat beim Weltcup in Doha über 400 m Kraul in 4:10,51 Minuten ihren ersten Weltcupsieg gefeiert. Am vergangenen Wochenende hatte auch schon Patrick Staber in Kasan über 400 m Lagen für einen österreichischen Weltcup-Erfolg gesorgt.

