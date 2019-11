Vanessa Herzog mit guter Zeit 500-m-Staatsmeisterin

Österreichs Sportlerin des Jahres, Vanessa Herzog, hat sich am Freitag bei den Eisschnelllauf-Staatsmeisterschaften in Inzell die Bestätigung ihrer guten Form geholt. Die Wahl-Kärntnerin sicherte sich den 500-m-Titel in 37,46 Sekunden. „Die Zeit bringt richtig Selbstvertrauen für den anstehenden Weltcupauftakt. Ich merke, dass ich noch ein paar Reserven habe“, sagte die 24-Jährige.

Der erste Weltcup-Bewerb folgt am nächsten Wochenende in Minsk. Dort wird der bei den Herren über 500 und 5.000 m siegreiche Gabriel Odor sein Weltcup-Debüt geben. Der Junioren-Weltmeister im Massenstart lief die 500 m in 36,78 Sekunden und damit erstmals unter 37 Sekunden.