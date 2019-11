Jugendlicher zückte bei Raufhandel in Wien-Neubau Messer

Zwei Schwerverletzte forderte Freitag gegen 16.35 Uhr ein Raufhandel zwischen rund 15 Jugendlichen im Josef Strauß Park in Wien-Neubau. Einer der Jugendlichen zückte schließlich ein Messer und verletzte einen 14-Jährigen und einen 15-Jährigen schwer. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen laufen.

Der jüngere Bursch erlitt einen Bauchstich und mehrere Schnittverletzungen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dem 15-Jährigen wurde eine Schnittverletzung am Hals zugefügt. Mehrere Jugendliche, die an dem Raufhandel beteiligt waren - offenbar auch der Täter, welcher die beiden Kontrahenten verletzt hatte - flüchteten.