Eine Katze ist am Freitag in Wiener Neustadt aus einem Kunststofftank gerettet worden. Das Tier war in den Tank bei der HTL gefallen und wollte diesen über den Auslass wieder verlassen. Dabei blieb es allerdings stecken. Die Feuerwehr schnitt großflächig einen Teil des Tanks aus und brachte diesen mitsamt der feststeckenden Katze zum Tierschutzhaus. Dort konnte das Tier schließlich befreit werden.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter