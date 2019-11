Sturm bezwingt Hartberg, Siege für St. Pölten und Rapid

Sturm Graz hat am Samstag im Steirer-Derby zum Auftakt der 14. Bundesliga-Runde einen vollen Erfolg gefeiert: Mit einem 3:1 gegen Hartberg sicherten sich die „Blackies“ ihren Platz in der Meistergruppe. Ein Ende fand das St. Pöltner Heimdilemma, nach zuletzt 13 sieglosen Spielen gelang ein 5:1-Befreiungsschlag gegen WSG Tirol. Eine furiose Leistung bot Rapid bei Altach, die Wiener siegten 3:0.

Sturm rehabilitierte sich damit für ein 0:4 zu Hause gegen den WAC und verdrängte den steirischen Kontrahenten mit zwei Punkten Vorsprung auf Platz sechs. Nach einer eher schwachen ersten Hälfte wurde Kiril Despodow mit einem Assist für Thorsten Röcher (56.) und zwei Treffern (83., 90.) zum Mann des Spiels. Felix Luckeneder brachte die vor der Pause gefährlicheren Hartberger mit dem 1:1 (74.) zwar in die Partie zurück, am Ende stand für die Gäste aber die erste Niederlage nach drei vollen Erfolgen en suite.

Einen lange ersehnten Heimerfolg feierte der SKN St. Pölten. Mit einem schnellen Doppelpack (1., 9.) leitete Husein Balic den 5:1 (3:1)-Erfolg gegen WSG Tirol ein, Kwang-ryong Pak erzielte beim ersten Heimsieg seit 8. Dezember 2018 bzw. nach 13 Ligaspielen ohne vollen Erfolg ebenfalls zwei Tore (22., 85.). Daniel Luxbacher steuerte per Foulelfmeter das 4:1 (58.) bei, Benjamin Pranter gelang in der 33. Minute der Ehrentreffer für die Tiroler. Mit seinem höchsten Sieg in der Bundesligageschichte verbesserte sich der SKN zumindest bis Sonntag auf Rang sieben.

Zurück in die Siegerspur fand indes auch Rapid Wien. Nach zuletzt zwei Niederlagen setzten sich die Hütteldorfer in Altach klar mit 3:0 (3:0) durch und verteidigten damit ihren vierten Tabellenplatz erfolgreich. Die Wiener beendeten auch eine weitere Durststrecke, in der Cashpoint Arena war es der erste Sieg seit 10. Mai 2015 (3:1). Stefan Schwab (11./Elfmeter), Thomas Murg (12.) und Kelvin Arase (35.), bei seinem Startelfdebüt nach acht „Joker“-Einsätzen in dieser Saison, sorgten früh für klare Verhältnisse.