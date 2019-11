Brand in Wien-Leopoldstadt

Bei der Wiener Feuerwehr hat am Sonntag kurz nach 13.00 Uhr Alarmstufe 3 wegen eines großen Brandes in Wien-Leopoldstadt geherrscht. Von dem Feuer betroffen war laut Wiener Polizei die Nordbahnhalle in der Leystraße in Wien-Leopoldstadt, bis vor einigen Monaten ein Veranstaltungsort für verschiedene Events. Über dem Bezirk war eine große Rauchwolke zu sehen.

„Wir sind mit acht Fahrzeugen im Einsatz“, sagte eine Sprecherin der Wiener Berufsrettung. Laut den aktuellen Informationen hätte es aber keine Verletzten gegeben.