Erster Schnee in Innsbruck, Schneewarnung für Osttirol

Innsbruck - Während am Sonntag und Montag die Sonne vom Himmel über Tirol strahlte, näherte sich bereits ein Italientief. Es bringt bereits am Montagabend in Osttirol Regen und Schnee in höheren Lagen.

In der Nacht auf Dienstag kommt es auch in Nordtirol zu Schneefällen. Die Schneefallgrenze sinkt von anfangs 1000 Meter auf bis zu 800 Meter ab. Die Temperaturen liegen tagsüber noch bei 1 bis 5 Grad Celsius, am Abend dann bei bis zu 0 Grad, wie beispielsweise in Achenkirch. In höheren Lagen wie Alpbach oder Seefeld ist mit -2 Grad zu rechnen.

Schnee bleibt auch in Tälern liegen

Der Dienstag startet bewölkt, die Schneefallgrenze bleibt zunächst gleich. Gegen Abend werden die Schneefälle wieder stärker und in Nordtirol schneit es dann zunehmend bis in tiefe Lagen. „Über Nacht kommt es im Inntal zu Temperaturen von 1 bis 2 Grad. Überall sonst ist es frostig, was bedeutet, dass der Schnee liegenbleibt", sagt Steffen Dietz vom Wetterdienst Ubimet, „Selbst in den tiefsten Tälern deutet sich der erste markante Neuschnee des Winters an." Konkret für Innsbruck, spricht die Ubimet, von ein bis zwei Zentimetern Schneematsch, in Regionen oberhalb von 600 bis 700 Meter von einer Neuschneemenge von zehn Zentimetern, oberhalb von 1200 Meter von 20 bis 30 Zentimetern.

Für Mittwoch versprechen die Meteorologen eine Wetterbesserung. Am Vormittag lassen die Schneefälle in Nordtirol nach, am Nachmittag lockern die Wolken auf. Die Temperaturen liegen zwischen 0 bis 3 Grad, im Inntal und in Lienz bei 3 Grad. In Osttirol schneit es hingegen weiter. Hier kommen laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) bis Mittwochabend selbst in Tallagen 20 bis 50 Zentimeter Neuschnee zusammen. Durch den Schneefall kann es zu Problemen auf Straßen und Bahnverbindungen kommen. Auf dem Brennerpass werden laut ZAMG von Dienstag bis Mittwoch rund 40 Zentimeter Neuschnee erwartet.

Bis zu 120 cm Neuschnee auf Lienzer Dolomiten

Auch auf den Bergen liegt der Schwerpunkt des Schneefalls auf der Alpensüdseite: Im Bereich Lienzer Dolomiten, Karnische Alpen und Kreuzzeckgruppe fallen, so die Zamg, bis Mittwoch am Abend 80 bis 120 Zentimeter Neuschnee. Im Bereich der südlichen Stubaier Alpen, der Tuxer und Zillertaler Alpen sowie am Tauernhauptkamm werden 50 bis 80 Zentimeter erwartet. In den übrigen Gebirgsregionen, vom Arlberg bis zum Dachstein, fallen 30 bis 50 Zentimeter Neuschnee.

Klarer Himmel sorgt in der Nacht auf Donnerstag für Frost. Es kühlt auf -5 Grad ab, in Hochtälern sogar bis - 10 Grad. Untertags macht sich Südföhn breit und es taut leicht. Ein ausgeprägtes Tiefdrucksystem zwischen Frankreich und der Iberischen Halbinsel an Einfluss auf das Wettergeschehen und führt wieder wärmere Luft aus dem Mittelmeer an den Alpenraum heran. (TT.com)