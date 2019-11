Bad Ischl wird 2024 Europäische Kulturhauptstadt

Das Salzkammergut mit Bad Ischl an der Spitze wird 2024 den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt tragen. Diese Entscheidung der Jury wurde am Dienstag im Bundeskanzleramt verkündet. Die inneralpine Region mit rund 20 Gemeinden in Oberösterreich und der Steiermark setzte sich gegen die heimischen Konkurrenten St. Pölten und Vorarlbergs Bewerbung „Dornbirn plus“ durch.

Somit geht der Titel der Europäischen Kulturhauptstadt nach Graz 2003 und Linz 2009 ein weiteres Mal nach Oberösterreich respektive in die Steiermark. Kern des Konzepts ist ein offenes „Kulturkammergut“ abseits historischer Klischees. Dabei wird sich das Salzkammergut 2024 die Aufgabe traditionsgemäß mit einer weiteren Stadt teilen, in diesem Fall mit Tartu. Estlands zweitgrößte Stadt war bereits im August als zweite Kulturhauptstadt 2024 gekürt worden. Hinzu kommt als dritter Vertreter das norwegische Bodo, darf doch im Abstand einiger Jahre auch eine Stadt aus einem Nicht-EU-Land im Reigen der Kulturhauptstädte mitspielen.

„Kunst und Kultur kann uns vereinen“, zeigte sich Juryvorsitzende Cristina Farinha am Dienstag im Bundeskanzleramt überzeugt, bevor sie das Salzkammergut mit Bad Ischl an der Spitze als künftige Europäische Kulturhauptstadt 2024 verkündete. Damit hat das internationale Gremium jenen Kandidaten aus dem heimischen Bewerber-Trio gekürt, dem lange nur Außenseiterchancen eingeräumt wurden.

„Wenn wir darüber reden, was uns zu Europäern macht, kommen wir an Kunst und Kultur nicht vorbei“, hatte vor der Verkündung der Entscheidung auch Kulturminister Alexander Schallenberg die Bedeutung des Kulturhauptstadt-Projekts unterstrichen. Sonst spreche man meist nur über Bürokratie, wenn man über die EU rede: „Deshalb ist gerade die Idee der Europäischen Kulturhauptstadt auch im 21. Jahrhundert eine sehr wertvolle.“ Sie mache die Vielfalt des Kontinents erlebbar: „Es bringt das regionale Element in den Fokus.“

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“, zitierte Martin Selmayr, neuer Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich, bei seinem ersten offiziellen Termin Hermann Hesse: „Es ist das Ziel Europas, dass wir als Europäer in Vielfalt vereint sind.“ Und nichts symbolisiere dieses Prinzip besser als das 1985 durch die damalige griechische Kulturministerin Melina Mercouri initiierte Kulturhauptstadt-Projekt. Dabei müssten auch die beiden unterlegenen Kandidaten nicht traurig sind, mobilisiere doch schon alleine der Bewerbungsprozess Kreativität und Zukunftsorientierung: „Die Kultur ist nicht die Stieftochter Europas - sie ist die wirkliche Tochter Europas.“

„Hochemotional“ nahm Bad Ischls Bürgermeister Hannes Heide am Dienstag die Kür des Salzkammerguts mit seiner Stadt an der Spitze zu Europas Kulturhauptstadt 2024 auf. Der SPÖ-Politiker ist dabei berufener Vertreter des Projekts, sitzt er doch seit der heurigen Europawahl im EU-Parlament und dort im Ausschuss für Kultur und Bildung (CULT).

Aus Oberösterreich kamen nach der Bekanntgabe der Ernennung erwartungsgemäß Gratulationen. Damit verbunden trudelten aber auch gleich die ersten Forderungen an das Land ein, Bad Ischl entsprechend finanziell zu unterstützen. Als „Riesenchance für die Regionalentwicklung rund um das Ausseerland“ bezeichneten der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Kulturlandesrat Christopher Drexler (beide SPÖ) die Wahl zur Kulturhauptstadt 2024. „Wir freuen uns riesig über diese Entscheidung“, hieß es in einem ersten Statement über die Juryentscheidung.