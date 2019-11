Verhärtete Fronten vor Gletscherehe: Beteiligte diskutieren im TT-Forum

Innsbruck — Kaum ein Thema wird in Tirol in den letzten Wochen so heftig diskutiert wie die geplante Gletscherehe zwischen Pitztal und Ötztal. Während sich die Tourismusverantwortlichen große Vorteile versprechen, haben vor allem Umweltschützer ihr klares Nein deponiert. Ob der grobe Eingriff in die Natur eine Zukunftschance oder Umweltsünde ist, wird am kommenden Dienstag um 19.30 im Stadtsaal Imst beim TT-Forum zur Gletscherehe diskutiert.

Schon vor dem TT-Forum haben sich die Fronten verhärtet. Etwa 140.000 Menschen haben die Petition von Gerd Estermann unterzeichnet, die den sofortigen Stopp der Gletscherverbauung bewirken soll. In einer Presseaussendung spricht dieser vom "Tiroler Weg" in Sachen Skigebietserschließungen und -erweiterungen, wo man erst vollendete Tatsachen schaffe und dann nachträglich um Genehmigung suche, die dann "in aller Regel auch erteilt" werde. Als Beispiel nennt Estermann den Bürgermeister von Sölden, Ernst Schöpf, der sich kürzlich im Interview in der ZIB 2 schon siegessicher gab und die Tiroler Landesregierung an ein vor Jahren gegebenes Versprechen zum Gletscheranschluss "erinnerte".

Ötztal Tourismus warnt vor Falschinformation

Ötztal Tourismus, die sich klar für den Zusammenschluss der beiden Skigebiete aussprechen, warnen inzwischen vor Falschinformationen und vor irreführender Informationspolitik gegen das Projekt. "Fantasiert haben die Gegner von der Sprengung ganzer Gipfel oder vom Abtrag ganzer Gletscherfelder", heißt es in einer Aussendung. Diese "verzerrte Außendarstellung" schade nur dem Ansehen der Region als Lebensraum und Urlaubsregion und schmälere auch "das herausragende Image Tirols als Wintersportland". Als "Akt der Verteidigung" gegen die üble Nachrede" appelliert Ötztal Tourismus an die Ötztaler sowie die Betriebe der Region, das Projekt zu unterstützen.

Estermann erkennt auf der Gegenseite einen Freibrief des Landes für die Seilbahner: "Zu lange hat man die Wünsche der Seilbahner und Touristiker ganz selbstverständlich erfüllt: "Die bestellen - wir liefern!'" Der Naturschutz-Aktivist rät dem Landeshauptmann Günther Platter "die Zeichen der Zeit ernst zu nehmen" und deutet dabei auf die vielen Unterstützer seiner Petition: "Die Menschen wollen nicht mehr länger hinnehmen, dass 'Seilbahnkaiser' über die touristische Entwicklung in unserem Land entscheiden". (TT.com/mosc)

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Beim TT-Forum am 19. November im Stadtsaal Imst werden Jakob Falkner (Bergbahnen Sölden), Gerd Estermann (Naturschutz-Aktivist, Initiator Onlinepetition gegen Zusammenschluss), Jakob Wolf (ÖVP-Klubchef) und Gebi Mair (Klubchef der Grünen) aufeinandertreffen und über die Gletscherehe als "Zukunftschance oder Umweltsünde" diskutieren. Moderiert wird das Forum vom TT-Chefredakteur Alois Vahrner.