Bei einem schweren Busunglück in der Slowakei sind am Mittwoch mindestens 13 Menschen getötet worden. 20 weitere Menschen seien bei dem Zusammenstoß zwischen dem Bus und einem Lkw im Westen des Landes verletzt worden, teilten Polizei und Rettungskräfte mit. Der Unfall ereignete sich demnach in der Nähe der Ortschaft Nitrianske Hrnciarovce.

Zur Ursache für den Zusammenstoß und zur Identität der Opfer lagen zunächst keine Angaben vor.