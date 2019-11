Mindestens 13 Tote bei Busunfall in der Slowakei

Bei einem schweren Busunglück in der Slowakei sind am Mittwoch mindestens 13 Menschen getötet worden. 20 weitere Menschen seien bei dem Zusammenstoß zwischen dem Bus und einem Lkw im Westen des Landes verletzt worden, teilten Polizei und Rettungskräfte mit. Der Unfall ereignete sich demnach in der Nähe der Ortschaft Nitrianske Hrnciarovce. Zur Unfallursache lagen zunächst keine Angaben vor.

Rund 30 Rettungskräfte waren am Unfallort im Einsatz, wie die Helfer auf Facebook mitteilten. Sie rechneten mit weiter steigenden Opferzahlen. Polizeihubschrauber wurden eingesetzt, um bei der Bergung zu helfen. Über der Slowakei ging am Mittwoch heftiger Regen nieder.