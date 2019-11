Hongkonger Demonstranten legen erneut Verkehr lahm

Den vierten Tag in Folge haben Demonstranten am Donnerstag Teile Hongkongs zum Erliegen gebracht. Wie bereits von Montag bis Mittwoch blockierten die Protestierenden Straßen und störten den U-Bahn-Verkehr. Mehrere U-Bahn-Stationen und Haltestellen blieben geschlossen. Indes gab es Hinweise darauf, dass die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone eine Ausgangssperre verhängen will.

Die chinesische Staatszeitung „Global Times“ schrieb am Donnerstag auf Twitter, die Verkündung einer solchen Ausgangssperre werde für das Wochenende erwartet. Wenig später löschte die Zeitung den Twitter-Beitrag. In dem ursprünglichen Twitter-Beitrag berief sich die „Global Times“ auf ungenannte Quellen. Die Regierung in Hongkong kommentierte die Angaben zunächst nicht.

In ihrer gedruckten Donnerstagsausgabe hatte die „Global Times“ den Ton gegen die Hongkonger Protestbewegung verschärft und drastische Vergleiche gezogen. So warf sie „Mobs“ vor, Universitäten in „Kriegszonen wie in Syrien“ zu verwandeln.

Bereits in den frühen Morgenstunden kam es erneut zu Ausschreitungen zwischen radikalen Demonstranten und der Polizei, die bei Zusammenstößen an einer Universität Tränengas einsetzte. Die Beamten seien zuvor mit Pfeil und Bogen beschossen worden, teilte die Polizei mit.

Die Hochschulen der Stadt waren in dieser Woche zu einem neuen Brennpunkt der seit über fünf Monaten andauernden Proteste geworden. Wegen vorangegangener schwerer Kämpfe auf ihrem Campus hatte die Chinese University of Hongkong am Mittwoch den Unterricht für den Rest des Jahres gestrichen. Auch am Donnerstag verschanzten sich dort Studenten und bereiteten sich auf Auseinandersetzungen mit der Polizei vor. Andere Universitäten sagten den Unterricht vorübergehend ab.

Im Internet kursierten Aufrufe, mit anhaltenden Blockaden an Arbeitstagen die Stadt zum Erliegen zu bringen und so den Druck auf die Regierung weiter zu erhöhen. Zuvor hatten sich die Proteste vor allem auf die Wochenenden konzentriert.

Die Proteste in der chinesischen Sonderverwaltungsregion richten sich gegen die Regierung: Die Hongkonger kritisieren unter anderem den wachsenden Einfluss Chinas auf die ehemalige Kronkolonie. Seit der Rückgabe an China 1997 wird Hongkong nach dem dem Grundsatz „ein Land, zwei Systeme“ autonom regiert.

Die Demonstranten fordern freie Wahlen, eine unabhängige Untersuchung von Polizeibrutalität sowie Straffreiheit für die bereits weit mehr als 4.000 Festgenommenen. Auch der Rücktritt von Regierungschefin Carrie Lam gehört zu ihren Forderungen.