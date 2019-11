Eine Tote nach Schüssen an Schule in Kalifornien

Ein Schütze hat am Donnerstag an einer High School im kalifornischen Santa Clarita das Feuer eröffnet und mehrere Menschen verletzt. Ein weibliches Opfer starb im Krankenhaus, twitterte das Henry Mayo Hospital. Zwei männliche Patienten befanden sich in kritischem, eine weitere Person in stabilem Zustand. Der mutmaßliche Täter wurde gefasst und in einem Krankenhaus behandelt.

Schauplatz des Verbrechens war die Saugus High School in Santa Clarita. Rund 2.300 Schüler besuchen diese Schule, die aus mehr als einem Dutzend Gebäude besteht. Die High School und alle Schulen im Bezirk wurden während der Fahndung nach dem Schützen gesperrt. Ein Video des lokalen Senders NBC zeigte eine Reihe von Schülern, die aus dem Gebäude gingen, sowie zahlreiche vor dem Eingang geparkte Fahrzeuge der Polizei und der Feuerwehr.

„Wir tun alles, um diese Person vor Gericht zu stellen“, sagte Sergeant Bob Boese von Los Angeles County Sheriff gegenüber CNN. Weniger später twitterte das Büro des Sheriffs, dass der Verdächtige in Polizeigewahrsam sei und in einem Spital behandelt werde.

Die Tat erinnert an weitere „Mass Shootings“ in den USA. Diese hatten in den vergangenen Jahren die Debatte über Waffenkontrolle verschärft.