Tiroler Gamper wechselt als fünfter Österreicher zu Bora

Mit dem Tiroler Patrick Gamper hat ein weiterer Österreicher den Sprung zum deutschen Radsport-Topteam Bora-hansgrohe geschafft. Der 22-Jährige wechselt vom Team Tirol KTM in die World Tour und unterschrieb dort seinen ersten Profivertrag. Gamper ist nach Felix Großschartner, Patrick Konrad, Gregor Mühlberger und Lukas Pöstlberger der insgesamt fünfte ÖRV-Profi in den Diensten von Bora.

Der Wechsel in die World Tour sei überraschend für ihn gekommen, erklärte Gamper. Dass es auch noch sein „absolutes Wunschteam“ Bora geworden sei, sei „umso schöner“, wurde der Youngster aus Münster am Freitag vom neuen Arbeitgeber zitiert. „Natürlich habe ich etwas Respekt vor der Aufgabe, die World Tour ist doch eine ganz andere Nummer, aber in einem der Topteams sollte die Anpassung an das neue Niveau gut zu schaffen sein.“

Den Karrieresprung ermöglichte ihm eine starke Saison mit Siegen beim Grand Prix del Marmo und auf einer Etappe des Giro del Friuli in Italien. Dazu war Gamper heuer Zweiter bei der Porec Trophy in Kroatien und Dritter bei einer Etappe der Österreich-Rundfahrt.

Der U23-Staatsmeister im Zeitfahren gilt als ausgewiesener Roller, der seine Stärken vor allem im flachen Gelände hat. „Er wird unseren Sprintzug verstärken und vorrangig Helferdienste leisten“, meinte Bora-Teammanager Ralph Denk. „Natürlich wollen wir auch ihn weiterentwickeln, seine Stärken forcieren.“