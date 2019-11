Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat die Qualifikation für die EURO 2020 geschafft. Die ÖFB-Auswahl besiegte am Samstag in Wien Nordmazedonien durch Tore von David Alaba (8.) und Stefan Lainer (48.) bzw. Vlatko Stojanovski (93.) mit 2:1 (1:0). Damit steht Österreich schon vor dem abschließenden Spiel am Dienstag in Lettland als EM-Teilnehmer fest.

