Picassos Elektriker erneut wegen Unterschlagung verurteilt

Weil sie jahrelang einen Kunstschatz von Pablo Picasso versteckten, sind dessen ehemaliger Elektriker und seine Frau zu jeweils zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Ein Berufungsgericht in Lyon bestätigte am Dienstag das Urteil der Vorinstanz gegen den 80-jährigen Pierre Le Guennec und seine Frau. Sie unterschlugen demnach 271 Picasso-Werke im Wert von 60 Millionen Euro.

Das Berufungsgericht bestätigte frühere Urteile von 2015 und 2016. Danach muss das französische Paar die Werke, die es jahrzehntelang in seiner Garage versteckte, an Picassos Sohn Claude Ruiz-Picasso zurückgeben. Dessen Anwalt sprach von einem „Triumph der Wahrheit“.

Der Elektriker und seine Frau nannten die Werke dagegen in dem Prozess ein „wunderbares Geschenk“ der früheren Frau von Pablo Picasso, Jacqueline. Sie soll den Elektriker 1973 nach dem Tod des Künstlers in Südfrankreich gebeten haben, die in Müllsäcken verpackten Zeichnungen und andere Werke an sich zu nehmen.

Begründet habe sie dies damit, dass es Probleme mit Picassos Sohn Claude gebe, der aus einer früheren Ehe des Künstlers stammte. Die Anklage ging dagegen davon aus, dass der Elektriker und seine Frau die Kunstwerke im Auftrag von Kriminellen horteten.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Der Fall war bekannt geworden, nachdem der Elektriker selbst Picassos Sohn Claude im Jahr 2010 darum gebeten hatte, die Authentizität der nicht signierten Werke prüfen zu lassen. Darunter sind kubistische Kollagen und Zeichnungen von Frauen und Pferden.