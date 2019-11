Jagdwaffe von Tirols SPÖ-Chef Dornauer sichergestellt

Das Jagdgewehr von Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer soll am Sonntag am Innsbrucker Flughafen in seinem Porsche von der Polizei sichergestellt worden sein. Laut Medienberichten fanden Beamte die Waffe in einer Tasche auf der Rückbank, wobei die hintere Scheibe geöffnet war. Dornauer verteidigte sich sogleich in sozialen Netzwerken, dass eine solche Verwahrung nicht „vorsätzlich“ gewesen sei.

„Ich kann euch versichern, dass eine derartige Verwahrung der Waffe meinerseits weder vorsätzlich war, noch meiner langjährigen jagdlichen Praxis entspricht“, reagierte der Sellrainer Bürgermeister und Jagdleiter. Im gleichen Zug entschuldigte er sich für den Fehler „aufrichtig“ und bedankte sich bei der Polizei. Er habe das Auto versperrt, warum jedoch die Scheibe geöffnet war, könne sich Dornauer nicht erklären.

Ob die Waffe geladen war, war vorerst noch unklar. Dornauer wolle am Mittwoch bei der Innsbrucker Bezirkshauptmannschaft Akteneinsicht nehmen. Inzwischen wurde er mit einem vorübergehenden Waffenverbot belegt. Die Bezirkshauptmannschaft wird über die Dauer der Maßnahme entscheiden. Für das Vergehen könnte eine Geldstrafe von bis zu 3.600 Euro fällig werden sowie der Einzug des Waffenscheins.