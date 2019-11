Federer gewann erste von fünf Exhibitions gegen Zverev

Der Schweizer Roger Federer hat am Dienstag eine Tennis-Exhibition in Santiago de Chile gegen den Deutschen Alexander Zverev 6:3,4:6,6:4 gewonnen. Trotz der heftigen Straßenproteste in Chile ging das erste von fünf Spielen der beiden in sechs Tagen in fünf verschiedenen Ländern Lateinamerikas wie geplant über die Bühne.

12.800 Fans füllten in der Nacht auf Mittwoch die Movistar Arena, in der Federer und der Deutsche Zverev auf einem Hartplatz gegeneinander antraten. Die weiteren Stationen der Tournee sind Buenos Aires (Mittwoch), Bogota (Freitag), Mexico City (Samstag) und Quito (Sonntag).