Wiesberger verteidigte Tour-Führung bei Auftakt in Dubai

Golfprofi Bernd Wiesberger hat zum Auftakt des hoch dotierten Finalturniers in Dubai seine Führung in der Europa-Tour-Gesamtwertung als 14. verteidigt. Der Burgenländer spielte am Donnerstag eine 70er-Runde von zwei unter Par. Damit hielt er sich seine zum Auftakt deutlich besseren Tour-Verfolger Jon Rahm (3. mit 66 Schlägen) und Tommy Fleetwood (4./67) vom Leibe.

In Führung lag nach einer famosen 63er-Runde der Franzose Mike Lorenzo-Vera. Nur einen Schlag dahinter folgte Rory McIlroy, der wie Lorenzo-Vera im Kampf um den Tour-Sieg aber keine Rolle spielt. Matthias Schwab erwischte einen etwas besseren Start als Wiesberger, der Steirer benötigte 69 Schläge und war mit drei unter geteilter Achter.