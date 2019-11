Ein vierjähriger Bub ist in Indien in einen heißen Topf mit Curry gefallen und später seinen Verletzungen erlegen. Das Kind habe in der Nähe des Topfes gespielt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Vorfall in der Stadt Shabad im Bundesstaat Telangana ereignete sich demnach bereits am Montag bei einer Familienfeier. Der schwer verletzte Bub sei einen Tag später in einem Krankenhaus gestorben.

