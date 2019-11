Strache trat als Redner bei Raucher-Demo in Wien auf

Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat am Samstag einen Überraschungsauftritt bei einer Raucher-Demo vor dem Bundeskanzleramt am Ballhausplatz absolviert. Von den Teilnehmern wurde er teils mit Jubel empfangen, wie ein auf „heute.at“ veröffentlichtes Video zeigt. Strache betonte vor den versammelten Gegnern des Rauchverbots in der Gastronomie, dass er als „betroffener Bürger“ da sei.

Ihm gehe es um „Freiheitsrechte, die uns geraubt wurden“. Der über das Ibiza-Video gestolperte frühere FPÖ-Chef und Vizekanzler wetterte gegen die „Verbotsgesellschaft“ und plädierte für „freie Wahlmöglichkeit“.

Strache hatte sich den Kampf gegen das Rauchverbot in der Gastronomie auf die Fahne geschrieben. Die Aufhebung des Verbots war etwa eine Koalitionsbedingung der FPÖ bei den Regierungsverhandlungen mit der ÖVP.