FIS-Präsident Kasper tritt im Mai 2020 zurück

Gian Franco Kasper wird die Geschicke des Internationalen Skiverbandes nur noch bis im Mai 2020 leiten. Der 75-jährige Schweizer gab am Samstag auf der FIS-Vorstandssitzung auf der Bodenseeinsel Mainau seinen Rücktritt als Präsident bekannt. Der Graubündner hatte am 22. Mai 1998 die Nachfolge des Langzeit-Präsidenten Marc Hodler angetreten. Zuvor war Kasper seit 1975 FIS-Generalsekretär gewesen.

Kasper hatte sich die Option, nach der Hälfte seiner letzten Amtszeit zurückzutreten, schon bei seiner Wahl am Kongress im Mai 2018 in Griechenland offen gelassen. Seine Nachfolge wird am 52. FIS-Kongress in Pattaya (Thailand) vom 17. bis 23. Mai 2020 geregelt.