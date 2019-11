Österreichs Skisprung-Herren Philipp Aschenwald, Daniel Huber, Jan Hörl und Stefan Kraft haben gleich zum Auftakt der Weltcup-Saison in Wisla zugeschlagen. Das Quartett freute sich am Samstag nach einem zweiten Zwischenrang über den ersten Erfolg in einem Teambewerb seit 9.2.2019 in Lahti. Die ÖSV-Equipe siegte mit 22,5 Punkten Vorsprung auf Norwegen, Rang drei ging an Gastgeber Polen.

