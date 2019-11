Wiesberger verpasst Tour-Gesamtsieg - Rahm triumphiert

Bernd Wiesberger hat die Topform von seinen drei Saisonsiegen im Saisonfinale der Europa-Golf-Tour schmerzlich vermisst. Der in Dubai als Spitzenreiter gestartete Burgenländer kam nicht über den 28. Platz hinaus und musste in der Gesamtwertung den Spanier Jon Rahm und den Engländer Tommy Fleetwood vorbeiziehen lassen. Rahm kassierte für Tages- und Gesamtsieg fünf Millionen Dollar (4,52 Mio. Euro).

Wiesberger hatte in den Jumairah Golf Estates schon starke Leistungen abgeliefert, doch im Ringen um den für Österreichs Golfsport historischen Erfolg vermochte der 34-Jährige nicht mit den tiefen Scores seiner Rivalen mitzuhalten. Mit insgesamt 286 Schlägen (2 unter Par) fehlten ihm nicht weniger als 17 auf Sieger Rahm und zehn auf den viertplatzierten Nordiren Rory McIlroy, der als Turniersieger ebenso wie der nach zwei Runden führende Franzose Mike Lorenz-Vera (Dritter) Schützenhilfe hätte leisten können.

Der dritte Gesamtrang brachte dem Weltranglisten-23. Wiesberger immerhin 700.000 Dollar (630.000 Euro) aus dem mit fünf Millionen Dollar dotierten Bonus-Pool. Nach abgeklungener Enttäuschung wird er diese weitaus beste Platzierung eines Österreichers auch zu schätzen wissen.

„Ein sehr enttäuschendes Ende eines insgesamt großartigen Jahres“, postete Wiesberger denn auch auf Facebook und gratulierte Jon Rahm. Der gebürtige Oberwarter freut sich nun auf den Urlaub. Auf die Tour 2020 wird er Mitte Jänner in Abu Dhabi zurückkehren.

Rahm zeigte sich nach sechswöchiger Turnierpause - er hatte mehrere Wochen kein Golf gespielt und zuvor die Open de Espana gewonnen - in Topform. „Das war riskant, aber Erholung ist wichtig“, erklärte er. Der Baske, der meist auf der höher dotierten US-PGA-Tour spielt, präsentierte sich am Schauplatz seines Sieges von 2017 erneut enorm stark.

Am Schlusstag trübten vier Schlagverluste, so viele wie in den drei Runden zuvor zusammen, die Bilanz. Der Ryder-Cup-Sieger mit Europas Team 2018 kam aber mit dem gleichen Score wie Fleetwood (18 unter Par), der seine Runde früher beendet hatte, zur letzten Spielbahn. Da landete zwar der zweite Schlag im Sandbunker, doch mit famoser Technik brachte Rahm den Ball bis auf einen Meter an das Loch heran. Und hatte keine Mühe, das fünf Millionen Dollar bringende Birdie zum Sieg mit einem Schlag Vorsprung fixieren.

Rahm triumphierte als erst zweiter Spanier nach Severiano Ballesteros in der Saisonwertung. „Ich kann nicht glauben, was ich erreicht habe“, meinte der Saison-Triumphator, der sich in der Weltrangliste vom fünften auf den dritten Rang verbesserte. „Es war ein großartiges Jahr.“ Er hatte neben den vier Majors und zwei WGC-Turnieren nur bei sieben weiteren Turnieren Punkte für die Europa-Tour-Wertung gesammelt. Wiesberger spielte im Vergleich 29 Events, Fleetwood 18.

Matthias Schwab landete an der 20. Stelle (285 Schläge), gleichauf mit dem Olympiasieger Justin Rose (ENG) und schloss seine erst zweite volle Tour-Saison nach zehn Top-Ten-Ergebnissen als guter 17. ab. „Darauf kann ich 2020 aufbauen“, sagte der 24-jährige Steirer.