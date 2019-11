Der WAC hat in der Fußball-Europa-League eine Runde vor Schluss keine Chance mehr auf den Einzug ins Sechzehntelfinale. Die Kärntner verloren am Donnerstag vor 12.073 Zuschauern in Graz durch ein Tor von Lars Stindl (60.) gegen Borussia Mönchengladbach mit 0:1 und stehen damit schon vor dem letzten Match am 12. Dezember bei AS Roma als Letzter der Gruppe J fest.

