Glasner mit Wolfsburg in Europa League aufgestiegen

Oliver Glasner steht mit dem VfL Wolfsburg im Sechzehntelfinale der Fußball-Europa-League. Der Trainer aus Oberösterreich gewann am Donnerstag mit dem VfL bei Olexandrija mit 1:0 und schaffte aus der Gruppe I bereits vor dem abschließenden Spieltag den Aufstieg in die K.o.-Runde.

Wout Weghorst brachte die Wolfsburger in der Ukraine mit einem Foulelfmeter (45.+1) in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung. Da St. Etienne zu Hause gegen Gent (0:0) Punkte abgab, ist die Glasner-Elf nicht mehr von einem der zwei Aufstiegsplätze zu verdrängen.

AS Roma feierte in der Gruppe J in Istanbul gegen Basaksehir einen 3:0-Sieg. Den Italienern reicht damit im Heimspiel gegen den WAC am 12. Dezember ein Punkt für den Aufstieg ins Sechzehntelfinale. Roma, das gegen die Türken schon das Hinspiel mit 4:0 gewonnen hatte, machte durch Tore von Jordan Veretout (30./Hand-Elfmeter), Justin Kluivert (41.) und Edin Dzeko (45.+1) bereits in der ersten Hälfte alles klar.

Neben Wolfsburg und Gent (beide Gruppe I) fixierten am Donnerstag Espanyol Barcelona (H), SC Braga, die Wolverhampton Wanderers (beide K) und AZ Alkmaar (L) den Einzug in die K.o.-Phase. Manchester United, FC Sevilla, Celtic Glasgow und FC Basel waren bereits als Aufsteiger festgestanden.