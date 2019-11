Österreichs Fußball-Nationalteam trifft bei der EURO 2020 auf die Ukraine und die Niederlande. Der dritte Gegner in Gruppe C wird im Nations-League-Play-off Ende März ermittelt. Das hat die Auslosung am Samstag in Bukarest ergeben. Ausgetragen werden die Partien in Amsterdam und Bukarest.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter