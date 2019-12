Nächster Shiffrin-Meilenstein nach Killington-Slalomsieg

Eine Woche, nachdem sie in Levi Ingemar Stenmarks Slalomrekord ausgelöscht hatte, hat Mikaela Shiffrin mit einem überlegenen Slalomsieg in Killington mit Annemarie Moser-Pröll gleichgezogen. Die Amerikanerin gewann am Sonntag ihr Heimrennen sagenhafte 2,29 Sekunden vor der Slowakin Petra Vlhova und liegt nach ihrem 62. Weltcupsieg gleichauf mit der legendären Österreicherin.

Beste Österreicherin in Killington wurde Katharina Liensberger als Sechste. Katharina Gallhuber folgte auf Platz acht, die Levi-Dritte Katharina Truppe schied schon im ersten Durchgang aus. Während Shiffrin beim großen Heim-Weltcup im Riesentorlauf nach wie vor sieglos ist, gewann die 24-Jährige nun auch den vierten Weltcup-Slalom an der US-Ostküste. Shiffrins souveräner Sieg in Killington war gleichbedeutend mit dem 13. Slalom-Podium der Amerikanerin in Serie, das hatte vor ihr nur die Schweizerin Erika Hess geschafft.