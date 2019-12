Leiche von vermisster Australierin im Outback gefunden

Ihre beiden Freunde haben eine Autopanne im australischen Outback wie durch ein Wunder überlebt. Nach tagelanger Suche hat die australische Polizei nun aber vermutlich die Leiche der 46-jährigen Claire Hockridge gefunden.

Die Polizei des Bundesstaats Northern Territory teilte am Mittwoch mit, bei der Suche nach der Frau sei eine Leiche entdeckt worden. Es handle sich vermutlich um die Australierin. Hockridge war am 19. November zusammen mit zwei Freunden in der Nähe von Alice Springs unterwegs, als mitten im heißen und trockenen Outback ihr Auto in einem Flussbett liegen blieb. Nach drei Tagen machten sie sich auf die Suche nach Rettung.

Die 52-jährige Tamra McBeath-Riley wurde am Sonntag weniger als zwei Kilometer von dem liegen gebliebenen Auto gefunden. Am Dienstag entdeckte ein Viehzüchter dann auch den 40-jährigen Phu Tran. Er war nach Polizeiangaben „leicht desorientiert“, aber insgesamt in „guter Verfassung“.

McBeath-Riley sagte dem Sender ABC, sie und ihre zwei Freunde hätten sich nach der Autopanne zunächst von Keksen ernährt und Wodka-Drinks sowie Wasser aus einem Wasserloch für Rinder getrunken. Bis sie sich trennten, suchten die Freunde wegen der Hitze in einem Wasserloch unter ihrem Auto Zuflucht. Tran und Hockridge waren zunächst gemeinsam losgezogen, zwei Tage vor dem Auffinden habe er sie dann aber zurückgelassen.