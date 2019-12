Kurz und Kogler verhandelten, nächste Runde am Donnerstag

Mehrere Stunden haben ÖVP-Obmann Sebastian Kurz und Grünen-Bundessprecher Werner Kogler am Mittwoch unter vier Augen zu einer möglichen Koalition verhandelt. Konkret ging es in dem Treffen um Direktiven an die jeweiligen Gruppenverhandler der Parteien, aber auch um Inhalte. Am Donnerstag gehen die Beratungen der beiden Parteichefs in die nächste Runde, hieß es von beiden Seiten zur APA.