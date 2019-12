„Dragon“-Raumfrachter mit Bierexperiment an Bord gestartet

Unter anderem mit einem Bierbrau-Experiment an Bord ist der private unbemannte Raumfrachter „Dragon“ zur Internationalen Raumstation ISS gestartet. Der Frachter habe am Mittwoch vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral abgehoben, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. Ursprünglich hatte der Start schon am Dienstag erfolgen sollen, war jedoch wegen zu starker Winde um einen Tag verschoben worden.

Der „Dragon“ hat mehr als 2.500 Kilogramm Nachschub und Materialien für wissenschaftliche Experimente an Bord, darunter auch ein Bierbrau-Experiment. Damit soll getestet werden, wie Gerste bei Schwerelosigkeit gemälzt werden kann. Wissenschafter erhoffen sich davon Erkenntnisse darüber, wie Astronauten künftig bei längeren Flügen im All verpflegt werden können.

Am Sonntag soll der „Dragon“ an der ISS ankommen. Es handelt sich um den 19. Versorgungsflug des vom privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX entwickelten und betriebenen Frachters.