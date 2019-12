Die beiden Angeklagten im Prozess um ein Mordkomplott an einem Italiener sind am Freitag von einem Geschworenensenat zu Haftstrafen in der Höhe von 17 und 18 Jahren verurteilt worden. Ihnen wurde vorgeworfen, an der Tötung eines Mannes im Jahr 2001 in der Oststeiermark beteiligt gewesen zu sein. Beide hatten sich von Anfang an nicht schuldig gefühlt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

