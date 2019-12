Russland weist zwei deutsche Diplomaten nach Mord-Affäre aus

In der Affäre um den Mord an einem Georgier in Berlin weist Russland zwei deutsche Diplomaten aus. Die Mitarbeiter haben sieben Tage Zeit, das Land zu verlassen, so das russische Außenministerium am Donnerstag. Es handle sich dabei um eine „Vergeltungsmaßnahme“ für die zuvor erfolgte Ausweisung von zwei russischen Diplomaten aus Deutschland. Berlin vermutet russische Stellen hinter dem Mord.

Wegen des Mordes, hinter dem die deutsche Justiz russische Stellen vermutet, hatte das Auswärtige Amt in Berlin zuvor zwei russische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt. Die Mitarbeiter haben sieben Tage Zeit, das Land zu verlassen, hieß es.

Das russische Außenministerium hatte zuvor im Streit über die Ermittlungen nach dem Mord an einem Georgier in Berlin den deutschen Botschafter einbestellt. Er wurde für Donnerstagvormittag ins Ministerium gerufen, wie russische Agenturen unter Berufung auf Kreise des Moskauer Außenamts berichteten. Präsident Wladimir Putin hatte eine „spiegelgenaue“ Reaktion angekündigt.

Die deutsche Bundesregierung wirft Russland fehlende Kooperation bei der Aufklärung der Bluttat vor. Der 40-jährige Georgier, der in der russischen Teilrepublik Tschetschenien auf Seite der Separatisten gekämpft haben soll, war am 23. August in Berlin von hinten erschossen worden. Der mutmaßliche Täter, ein Russe, wurde gefasst. Er sitzt seither in Untersuchungshaft und schweigt zu den Vorwürfen. Die Bundesanwaltschaft verdächtigt staatliche Stellen in Russland oder in der Teilrepublik Tschetschenien, den Mord in Auftrag gegeben zu haben. Die Behörde hat deshalb die Ermittlungen übernommen.

Putin hat den Erschossenen als „Banditen“ und „Mörder“ bezeichnet und für einen Terroranschlag auf die Moskauer Metro verantwortlich gemacht. Den deutschen Behörden warf er vor, den Mann trotz entsprechender Gesuche nicht ausgeliefert zu haben. Aus der deutschen Bundesregierung hieß es, ein solches Ersuchen sei gar nicht bekannt.