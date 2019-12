Taxilenker bei Überfall in Baden schwer verletzt

In Baden bei Wien ist am Donnerstag in den frühen Morgenstunden ein Taxilenker das Opfer eines Überfalls geworden. Der 60-Jährige wurde nach Polizeiangaben durch Messerstiche schwer verletzt. Als Tatverdächtiger wurde ein 23-Jähriger festgenommen. Die Einvernahme des Mannes durch Beamte des Landeskriminalamtes Niederösterreich dauerte am Vormittag an.

Der 60-Jährige aus dem Bezirk Baden erlitt Verletzungen im Kopf- und Halsbereich, teilte Polizeisprecher Heinz Holub mit. Der Mann wurde ins Landesklinikum Baden eingeliefert und wird intensivmedizinisch betreut.

Der Tatverdächtige, ebenfalls aus dem Bezirk Baden, dürfte Fahrgast des Taxilenkers gewesen sein. Er flüchtete Holub zufolge ohne Beute, wurde jedoch wenig später von Beamten der Stadtpolizei Baden festgenommen. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt. Obwohl schwer verletzt, hatte der 60-Jährige noch selbst die Einsatzkräfte alarmiert.