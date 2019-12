LASK nach 3:0 gegen Sporting Europa-League-Gruppensieger

Der LASK hat mit einem überzeugenden Heimsieg gegen Sporting Lissabon in der Fußball-Europa-League den Sieg in der Gruppe D geschafft. Die Linzer setzten sich am Donnerstag gegen die portugiesische Spitzenmannschaft, die ab der 35. Minute nur noch zu zehnt war, 3:0 durch und beendete die Gruppenphase mit 13 Punkten. Die Auslosung zum Sechzehntelfinale erfolgt am kommenden Montag in Nyon.

Gernot Trauner (23.) per Kopf und Joao Klauss (38./Elfmeter) brachten den LASK bereits in der ersten Hälfte auf die Siegerstraße, zumal die nicht in Bestbesetzung angetretenen Gäste vor dem zweiten Treffer auch Torhüter Renan Ribeiro nach einem Rot-Foul verloren. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Marko Raguz in der 93. Minute.