Drei Millionen Euro Schaden im Markusdom

Das Hochwasser in Venedig von Mitte November hat der weltberühmten Markusbasilika Schäden in Höhe von fast drei Millionen Euro zugefügt. Am stärksten wurden die antiken Mosaikfußböden aus Marmor in Mitleidenschaft gezogen, die vom Salzwasser überschwemmt wurden, berichtete Carlo Alberto Tesserin, der für die Basilika zuständige Ingenieur, am Freitag.

Da auch dieser Tage das Hochwasser anhält, könnten die Schäden noch höher ausfallen. Das Wasser erreichte Mitte November weiters die byzantinischen Bronzetore und die Säulen, teilten die Behörden in Venedig mit. Auch die Bronzetore der Kathedrale waren von der Flutwelle betroffen, ebenso wie die Sockel der Marmorsäulen. „Wir denken jetzt an ein Pumpensystem, um die Krypta und die tieferen Teile der Basilika vor dem Salzwasser zu schützen“, sagte Tesserin.

Der Eingang des im Jahr 1063 errichteten Wahrzeichens von Venedig ist der tiefste Punkt des gesamten Stadtkerns. Bisherige Pläne zum Schutz des Markusplatzes wurden nie konkretisiert. Die Überschwemmung vom 12. November war die fünfte in der tausendjährigen Geschichte der Basilika.