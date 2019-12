Snowboard: Gasser im Pekinger Big-Air-Finale Zweite

Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser hat am Samstag beim Big-Air-Weltcup in Peking Rang zwei belegt. Auf der Olympia-Rampe 2022 war die Kärntnerin nach zwei Finalsprüngen schon Zweite gewesen, ehe sie den „Cab Double Cork 1260“ nicht stehen konnte. So blieb die Japanerin Miyabi Onitsuka mit 165,00 Punkten bzw. sieben Zähler vor Gasser in Front. Dritte wurde die Kanadierin Laurie Blouin (155,75).