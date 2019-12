Vulkanausbruch in Neuseeland - Zwei Verletzte gestorben

Nach dem Vulkanausbruch in Neuseeland zu Beginn der Woche ist die Zahl der Toten weiter gestiegen. Am Samstag starben zwei weitere Verletzte im Krankenhaus. Damit erhöhte sich die Zahl der Toten auf mindestens 16. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums werden noch 27 Menschen in Krankenhäusern in Neuseeland und Australien behandelt. Mindestens zehn von ihnen befinden sich in kritischem Zustand.

Taucher setzten unterdessen am Sonntag rund um White Island die Suche nach zwei Vermissten fort, die den Vulkanausbruch am vergangenen Montag nach Dafürhalten der Behörden ebenfalls nicht überlebt haben. „Bisher haben wir aber noch keine Leiche gefunden“, teilten die Behörden mit.

Der Inselstaat Neuseeland liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Der Vulkan auf White Island war seit einiger Zeit wieder verstärkt aktiv, trotzdem fuhren immer wieder Boote mit Ausflüglern dorthin. Das Betreten der Insel war nur mit ausgebildeten Führern gestattet. Das Eiland in Privatbesitz ist nunmehr als Todeszone komplett gesperrt. Es war der erste tödliche Ausbruch seit 1914 - damals kamen zehn Bergarbeiter ums Leben.