Österreichs U20-Eishockey-Team schaffte Aufstieg in die A-WM

Österreichs U20-Eishockey-Nationalteam ist zum vierten Mal erstklassig. Die Mannschaft von Marco Pewal hat am Sonntag zum Abschluss der WM 1A in Minsk gegen Slowenien mit 4:1 gewonnen und sich mit dem Turniersieg den Aufstieg in die Top Ten gesichert. Die nächste U20-A-WM wird von 20. Dezember 2020 bis 1. Jänner 2021 in Edmonton und Red Deer in der kanadischen Provinz Alberta ausgetragen.

Der erst kurz vor Turnierbeginn eingebürgerte gebürtige Belgier Senna Peeters (17./PP) und Paul Huber (20.) jeweils nach Vorarbeit von Thimo Nickl leiteten mit ihren Treffern gegen Ende des ersten Drittels den Erfolg gegen Slowenien ein. Nach dem Anschlusstreffer von Maj Tavcar (53.) machte Maximilian Rebernig (56.) den Sieg perfekt, Huber fixierte mit einem Treffer ins leere Tor den Endstand (59.).

Angeführt wurde die ÖEHV-Auswahl in Minsk von der ersten Linie mit dem herausragenden Center Benjamin Baumgartner vom HC Davos (5 Tore, 7 Assists), Huber (4 Tore, 4 Assists) und Peeters (3 Tore, 3 Assists).

Bei der seit 1997 ausgetragenen Junioren-A-WM war Österreich bisher dreimal dabei. 1981 mit Konrad Dorn, Helmut Petrik und Günther Koren, 2003/04 mit Thomas Vanek und Andreas Nödl, nachdem Vanek, Oliver Setzinger, Thomas Koch und Daniel Welser die ÖEHV-Junioren im Dezember 2002 nach oben geschossen hatten. Beim bisher letzten Aufstieg 2008 waren mit Stefan Ulmer, Dominique Heinrich, Thomas Hundertpfund, Raphael Herburger, Andreas Kristler und Alexander Pallestrang Spieler dabei, die über Jahre zu Stammspielern im Nationalteam wurden. Ein Sieg ist einem österreichischen Team bei einer U20-A-WM aber noch nicht gelungen.

U20-WM Division 1A in Minsk: Österreich - Slowenien 4:1 (2:0,0:0,2:1). Tore: Peeters (17./PP), Huber (20., 59./EN), Rebernig (56.) bzw. Tavcar (53).

Tabelle: 1. und Aufsteiger Österreich (12 Punkte/5 Spiele) vor Lettland und Weißrussland (je 8/4), Norwegen (7/4), Dänemark (3/4) und Absteiger Slowenien (1/5).