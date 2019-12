Belgischer Künstler Panamarenko gestorben

Der belgische Künstler und Erfinder Henri Van Herwegen, bekannt als Panamarenko, ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Dies meldete die Nachrichtenagentur Belga am Sonntag. Der flämische Kulturminister Jan Jambon würdigte Panamarenko als „einen unserer markantesten visuellen Künstler“ und als Persönlichkeit, die so bald nicht vergessen werde.

Panamarenko machte sich als Performance-Künstler, Maler, Bildhauer und Poet einen Namen, aber auch als von Wissenschaft und Technik faszinierter Erfinder. Er konstruierte vor allem eigenwillige Luftfahrzeuge. Seine Karriere begann er in den 1950er-Jahren mit einer Ausbildung an der Akademie der schönen Künste in seiner Heimatstadt Antwerpen. Seine Inspiration war die Pop-Art. In den folgenden Jahrzehnten stellte er seine Werke in aller Welt aus.

Die Österreichische Galerie widmete dem Künstler 2003 eine Ausstellung im Atelier Augarten. Erstmals in Österreich bot die Schau mit 125 Werken aus der Zeit ab Mitte der 60er-Jahre einen umfassenden Einblick in die Welt des Künstler-Wissenschafters. Eine Retrospektive in den Königlichen Kunstmuseen in Brüssel aus Anlass seines 65. Geburtstags zog 2005 rund 72.000 Besucher an. Damals kündigte er an, in den Ruhestand gehen zu wollen - er habe so viele Kunstwerke geschaffen, dass er nicht mehr wisse, wo er sie alle lagern solle, erklärte er damals.