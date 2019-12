Schleifarbeiten lösten Brand in U1-Station Karlsplatz aus

Schleifarbeiten haben in der Nacht auf Montag einen Brand in der Station Karlsplatz der U1 ausgelöst und so für große Behinderungen im Morgenverkehr der Wiener Linien gesorgt. Laut Berufsfeuerwehr brach das Feuer gegen 2.00 Uhr aus und griff auf eine Plakatwand über. Es wurde Alarmstufe 1 ausgelöst, 27 Mann mit sechs Fahrzeugen rückten an. Teilstrecken der U1 bleiben noch länger gesperrt.

Mit einer Löschleitung bekämpften die Einsatzkräfte den Brand unter Atemschutz. Anschließend kontrollierten sie den Feuerbereich mit Wärmebildkameras. Über die stationäre Anlage wurde der Bereich entraucht.

Laut Wiener Linien wurden wichtige und für den Betrieb notwendige Kabel beschädigt. Dadurch wurde es notwendig, alle Kabel zu sichten, zu testen und zu tauschen. Damit war der Betrieb der am stärksten frequentierten U-Bahnlinie zwischen den Stationen Hauptbahnhof und Karlsplatz nicht möglich.

Die Einschränkungen der Wiener U-Bahn-Linie U1 werden wohl bis Ende der Woche dauern. Das teilten die Wiener Linien am Montagnachmittag mit. In dieser Zeit kann die U1 zwischen Hauptbahnhof und Schwedenplatz nicht fahren. Einen Betrieb gibt es lediglich zwischen den Stationen Leopoldau und Schwedenplatz sowie Oberlaa und Hauptbahnhof. Die Wiener Linien empfehlen, großräumig auszuweichen - also etwa über die anderen U-Bahn-Linien oder die Schnellbahn.

Damit die Strecke Hauptbahnhof und Schwedenplatz verbunden wird, fährt die Straßenbahnlinie D ab Dienstag über den Franz-Josefs-Kai und weiter nach Nußdorf. Die Buslinie 13A wird zudem zwischen den Haltestellen Neubaugasse und Hauptbahnhof mit zusätzlichen Fahrzeugen verstärkt.